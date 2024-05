Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 23 maggio 2024) Inizieranno a giugno i lavori in via di Sanrelativi al– Centro Archeologico Monumentale, il grande intervento di riqualificazione di via dei Fori Imperiali e delle zone limitrofe all’interno del quadrante del Parco archeologico del Colosseo. Il cantiere sarà eseguito dal Dipartimento dei Lavori pubblici diCapitale con un costo complessivo di 2 milioni di euro. In circa 5 mesi saranno riqualificati 7.500 mq di strada per un totale di 300mila sanpietrini. “Quello di Sanè il primo dei progetti dela partire, inizieremo a giugno – ha annunciato l’Assessore Ornella Segnalini (nella foto), nel corso della presentazione delai rappresentanti delle Accademie internazionali di, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e degli Assessori all’Urbanistica e alla Cultura, Maurizio Veloccia e Miguel Gotor e il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.