Roland Garros - tante ore di allenamento per Jannik Sinner oggi e la sfida contro Hurkacz

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non si vuol lasciare nulla al caso.si è speso non poco negli allenamenti in vista dell’esordio nel. L’altoatesino, messi da parte i cattivi pensieri legati alla sua anca, sta lavorando alacremente per “mettere benzina nelle gambe” e soprattutto abituarsi alla terra rossa francese. Nella giornata di ierisi era confrontato con l’ex top-5 Kei Nishikori e la sua crescita, scambio dopo scambio, è stata palpabile. Nel set di provail giapponese,ha rifilato un secco 6-2, destando una grande impressione specialmente nella gestione dei turni al servizio e mettendo in mostra buoni recuperi sulle palle corte del giapponese. VIDEO-NISHIKORI Quest’si è alzata l’asticella, con ben quattro ore prenotate: 10-11 sul campo-5 e 11-12 sul Centrale con; dalle 15.00 alle 17.00 sui campi annessi allo stadio Jean Bouin per lavorare con il suo staff.