Roland Garros - Rafa Nadal impressiona in allenamento contro Medvedev – VIDEO

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non sarà certo un avvio facile pernel2024. Il 14 volte vincitore dello Slam parigino, infatti, è chiamato a un impegno molto complicato in apertura del Major sulla terra rossa transalpina. Il sorteggio odierno gli ha riservato la sfidail n.4 della classifica mondiale, Alexander Zverev, vincitore degli Internazionali d’Italia di quest’anno. Un confronto dal sapore molto particolare, essendo stata teatro della semifinale del 2022 quando Zverev si procurò un bruttissimo infortunio alla caviglia, impegnato in partita di livello altissimo con. Sarà la chiusura del cerchio per entrambi? Lo scopriremo. Di sicuro c’è chenon vorrà recitare il ruolo della vittima sacrificale e se ne stanno accorgendo i tennisti che si stanno allenando con l’asso nativo di Manacor. Ieri Sebastian Korda e oggi Daniilhanno dovuto prendere atto della verve die, nei set di prova che si disputano nel corso degli allenamenti, l’iberico ha impresso il proprio marchio.

