Roland Garros 2024 | montepremi e prize money

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile ildel, secondo Slam della stagione in programma da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno. Novak Djokovic guiderà il seeding a Parigi, ma gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner, che sembra essersi lasciato alle spalle i problemi fisici e potrà guadagnarsi il numero uno al mondo sul campo. Al via anche Carlos Alcaraz, il campione di Roma Alexander Zverev e anche il 14 volte campione Rafa Nadal. Nutrita anche la pattuglia azzurra, che comprende Musetti, Arnaldi, Darderi, Sonego, Cobolli (tutti in lotta per la qualificazione alle Olimpiadi), Nardi, Fognini e Berrettini. PROGRAMMA E COPERTURA TV Per quanto riguarda il femminile, invece, la grande favorita sarà Iga Swiatek, insidiata però da Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Coco Gauff e altri possibili outsider. Tra queste anche Jasmine Paolini, unica azzurra accreditata di una testa di serie.