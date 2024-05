Roland Garros 2024 - dove vederlo | dat - calendar -o, or -ri, tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo spettacolo sta per cominciare. Da domenica 26 maggio a domenica 9 giugnosi gioca il, il secondo Slam della stagione. Novak Djokovic, vincitore dell'edizione 2023, dovrà difendere la posizione numero 1 del ranking dall'assalto di Jannik Sinner. Per farlo dovrà arrivare.

Tennis, Berrettini salta Roland Garros: “Non sono ancora pronto” - Tennis, Berrettini salta roland Garros: “Non sono ancora pronto” - Matteo Berrettini non giocherà il roland Garros. A dare l'annuncio è stato lo stesso giocatore attraverso una storia Instagram in cui si legge che "nonostante mi stia allenando intensamente, non mi se ... informazione

Roland Garros | Sinner ha sciolto le riserve: la decisione dopo l'arrivo a Parigi - roland Garros | Sinner ha sciolto le riserve: la decisione dopo l'arrivo a Parigi - Dopo gli Internazionali di Roma è il momento dei roland Garros, altro importantissimo torneo del Grande Slam. Parigi sta man mano accogliendo i protagonisti che ... lalaziosiamonoi

Sinner-Djokovic, la corsa per il numero 1 dopo il Roland Garros: tutti gli scenari - Sinner-Djokovic, la corsa per il numero 1 dopo il roland Garros: tutti gli scenari - Al roland Garros, Jannik Sinner ha la concreta possibilità di diventare il primo giocatore italiano numero 1 del mondo nella storia ... sport.tiscali