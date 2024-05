Roberto Omo incapace di intendere | il killer nigeriano della mattanza di Monteforte Irpino verso l’assoluzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) La sentenza è attesa per il 10 luglio, ma se la Corte d’Assise di Avellino si baserà sulla perizia dei suoi consulenti, Robert Omo, il 25enneche l’estate scorsa seminò il terrore a, verrà assolto “perchédie di volere”. Quella mattina del 30 luglio 2023 il richiedente asiloentrò in un negozio, prese due martelli da uno scaffale e colpì a morte il proprietario, un 54enne cinese e ridusse in fin di vita il cliente che era presente in quel momento, un 49enne giardiniere bulgaro. Robert Omo uscì in strada per proseguire la, puntando una donna con il suo bambino e solo l’intervento provvidenziale di alcuni operai evitò un ulteriore spargimento di sangue. LEGGI ANCHE Robert Omo, ildi, fu espulso da Malta per "abusi" su un cavallo, parlano i figli del negoziante cinese ucciso dal profugo: “Amava l’Italia, ildeve pagare” Nella prima perizia Robert Omo era stato ritenuto capace d’Con la prima perizia il 25enneera già stato dichiarato capace die volere dal dottore Francesco Saverio Ruggiero, ma per gli episodi successivi avvenuti in carcere, dove è andato in escandescenza diverse volte, il suo legale, l’avvocato Nicola D’Archi, ha chiesto una nuova perizia.