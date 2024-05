(Di giovedì 23 maggio 2024) La Magia dia New, l’evento affascinante che si ripete a Newilsi allinea perfettamente con le strade est-ovest di Manhattan, presto tornerà a stupire gli osservatori perquattro serate. Un Affascinante Spettacolo Naturale L’evento, che si verificherà alle 20:13 EDT il 28 e 29 maggio e il 12 e 13 luglio, regalerà il suggestivo spettacolo delche sembra posarsi sulla linea dell’orizzonte tra gli iconici grattacieli newesi. Una Tradizione Unica da Non Perdere Questo fenomeno celebra l’allineamento insolito delcon le strade di Manhattan, creando un’atmosfera unica e suggestiva L'articolo proviene da News Nosh. .

