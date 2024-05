Rissa violenta vicino alla stazione Il sindaco porta il caso in Prefettura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) È di nuovorme a Grate nella zona delladopo latra gruppi rivali di stranieri esplosa nella serata di martedì. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Grate che avrebbero già identificato alcuni dei giovani coinvolti. Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate, video che confermano la violenza dello scontro, gli stranieri, pare di nazionalità diverse, avevano spranghe in mano e bottiglie di vetro che venivano lanciate, una scena di cui sono stati testimoni alcuni cittadini che spaventati si sono velocemente allontanati entrando nei negozi che si affacciano su piazza Giovanni XXIII. Un primo scontro si è verificato poco prima delle 19,30, davanti, i due gruppi si sono affrontati con calci, pugni, sprangate, in quel momento c’erano pendolari che uscivano dallo scalo. Danneggiate anche alcune auto che erano parcheggiate, a una sfondato il parabrezza.