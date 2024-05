Rinnovo Lautaro - ecco la DECISIONE sul FUTURO dell’attaccante e capitano dell’Inter

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 23 maggio 2024)le ultime per quanto riguarda ildi contratto tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra Con l’approdo del fondo Oaktree al comando del club, ci si domandava quale fosse la visione del calciomercato Inter in merito alla trattativa per ildi contratto diMartinez. Come spiega Sky Sport, dopo aver sistemato il nuovo CdA ed .