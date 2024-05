Riccione | turista canta urlando a squarciagola - proprietario lo richiama e lui lo manda in terapia intensiva

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da giorni disturbava la quiete con schiamazzi e canzonite a. L’ennesimo richiamo albresciano è sfociato in un’aggressione che ha fatto finire inil titolare di un hotel 4 stelle di. L’uomo di 74 anni avrebbe battuto la testa contro un muro e poi sul pavimento: ha rimediato un trauma cranico ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 40enne bresciano è stato denunciato a piede libero per lesioni e ha lasciato la struttura ricettiva. Come scrive Tommaso Torri di Riminitoday.it , il fatto è successo all’interno di un albergo di viale Gramsci, nel pomeriggio di domenica 19 maggio. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza del 118 per soccorrere il ferito. Da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, pare che, nei giorni precedenti, tra ilbresciano e l’albergatore ci fossero state già alcune discussioni.

