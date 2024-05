Riapre l’ufficio postale a Prata A fine mese l’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024)disarà venerdì 31 nella nuova sede in piazza Lolini 18. Per consentire il trasferimento dall’attuale sede di piazza Guerrazzi le Poste resteranno chiuse da domani al a giovedi 30. La clientela in quei giorni potrà rivolgersi agli uffici postali di Massa Marittima, in piazzale Mazzini 1, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35. Sarà possibile ritirare anche pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate aldi radicamento del rapporto (conto, libretto, etc). In alternativa i cittadini potranno recarsi agli uffici postali di Boccheggiano, in via Torquato Tasso 25, aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e di Montieri, in via Roma 9, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.