Reverberi sul futuro di Pellizzari | Ha di sicuro stoffa Lo perderemo - spero che nel World Tour abbia i suoi spazi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giuliorappresenta uno dei giovani talenti più interessanti in prospettiva per il ciclismo su strada italiano, soprattutto nell’ottica della grandi corse a tappe. Il ventenne marchigiano, al suo primo Giro d’Italia in carriera, si è tolto la soddisfazione di arrivare secondo nell’arrivo in salita del Monte Pana arrendendosi di fatto solamente al dominatore assoluto Tadej Pogacar. Roberto, direttore sportivo della VF Group Bardiani CSF Faizanè, ha tracciato un bilancio provvisorio della prima esperienza del corridore azzurro al Giro: “È partito alla grande nella prima tappa a Torino, poi ha avuto qualche problema fisico che si è portato dietro per una settimana. Eravamo quasi arrivati al punto di doverlo mandare a casa. Poi c’è stata la crono, il giorno di riposo, ed è riuscito ad uscire da questa situazione rimettendosi in senso. Nonostante la poca esperienza, perché non aveva mai fatto un Grande Giro e ha grossi margini di miglioramento, ha un grande potenziale ed una grinta incredibile visto che lo vediamo sempre lottare con i migliori.