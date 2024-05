Regno Unito | Sunak indice elezioni anticipate

Il Regno Unito andrà alle elezioni il 4 luglio. Sunak ha detto di aver informato re Carlo, III in veste di capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle “più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale” vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. metropolitanmagazine

20.45 Il premier britannico conservatore Sunak si è detto pronto a "lottare per ogni voto" nel suo discorso alla nazione in cui ha annunciato la convocazione delle elezioni politiche nel Regno Unito per il 4 luglio. Ha poi affermato di "avere un piano" a differenza del suo diretto avversario, il leader dell' opposizione laburista Starmer.

televideo.rai