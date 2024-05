Regno Unito - Sunak convoca elezioni anticipate per il 4 luglio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilandrà alleil 4ha detto di aver informato re Carlo, III in veste di capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle “più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale” vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. Ha poi evocato un futuro migliore. Annunciando leha così elencato i successi del suo governo: «Abbiamo affrontato l’inflazione, controllato il debito, tagliato le tasse sui lavoratori e aumentato le pensioni statali di 900 sterline. Abbiamo ridotto le tasse sugli investimenti e colto le opportunità della Brexit per rendere ilil miglior Paese al mondo per far crescere un’impresa, abbiamo investito quantità record di finanziamenti nel nostro servizio sanitario nazionale e ci siamo assicurati che ora formi i medici e gli infermieri di cui avrà bisogno nei decenni venire».