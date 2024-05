Registrazione di Verissimo speciale Amici | amori - rotture e gossip

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024)sarà anche finito, ma i finalisti ieri sono stati i protagonisti delladidedicata proprio al programma di Maria De Filippi. La puntata che vedrà ospiti gli ex alunni del talent di Canale 5 andrà in onda domenica pomeriggio alle 16:30. Sappiamo già che Holden ha parlato del presunto flirt con Sarah Toscano (smentito da entrambi), il cantente ma non è stato l’unico a rispondere alle domande suzie enati nella casetta. Mida ad esempio ha nominato Gaia ed ha confermato che la loro relazione è finita, ma che è stata comunque una bella parentesi per lui. Tutto procede a gonfie vele invece per Marisol e Petit, che intendono continuare a frequentarsi anche fuori dalla scuola mariana. Non solo Uomini e Donne, a quanto pare Maria De Filippi fa da Cupido anche negli altri suoi programmi. OGGIholden:#23 pic.twitter.com/dJqe0SI6Y3 — reb (@RebeccaBrindisi) May 23, 2024di: quello che hanno fatto i finalisti di