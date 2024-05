Reggia di Caserta - il 2 giugno è Domenica al Museo con ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

Per il giorno della Festa della Repubblica Italiana, la Reggia di Caserta aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. L'Istituto del MiC, che ogni giorno viene scelto come meta di viaggio da diverse migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ha predisposto da tempo un sistema di gestione dei flussi che consente, nelle giornate di gratuità, di accogliere oltre 14mila persone. I biglietti hanno una fascia oraria di accesso dall'esterno al Monumento. Non è possibile l'ingresso prima e dopo tale orario, neanche al solo Parco reale. Al fine di agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online che avviene su TicketOne dalle ore 11 di lunedì 27 maggio, fino a esaurimento.