Regeni - i testimoni | Giulio fotografato da una donna con velo a una riunione sindacal - era turbato La ritenevamo un’informatrice

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una “con il” fotografòdurante un incontro pubblico organizzato al Cairo daisti e venditori ambulanti, su cui il giovane ricercatore friulano stava portando avanti le sue ricerche. Questo è quanto emerso nel corso della nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di, per il quale sono imputati quattro 007 egiziani, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif (accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato, mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr). Sono stati due i, l’allora colonnello del Ros dei carabinieri Onofrio Panebianco e il ricercatore e amico di, Francesco De Lellis, a raccontare quanto avvenuto l’11 dicembre 2015, poco più di un mese prima del sequestro di(scomparso il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra il Cairo e Alessandria).

Regeni, il processo si sposta nell’aula bunker di Rebibbia - regeni, il processo si sposta nell’aula bunker di Rebibbia - Stamani a Piazzale Clodio nuova udienza del processo ai quattro ufficiali dei Servizi egiziani accusati del sequestro, tortura e omicidio di giulio regeni. Ad attendere Paola Deffendi, Claudio regeni ... articolo21

Processo Regeni, la testimonianza: «Giulio fu fotografato da una donna. Rimase turbato» - Processo regeni, la testimonianza: «giulio fu fotografato da una donna. Rimase turbato» - Nell’udienza numero otto nel dibattimento alla prima corte di Assise per il rapimento e la tortura del giovane di Fiumicello, in cui sono imputati quattro agenti della National Security egiziana, per ... editorialedomani

Omicidio Giulio Regeni: gli inquirenti, venne fotografato in una riunione di sindacati - Omicidio giulio regeni: gli inquirenti, venne fotografato in una riunione di sindacati - "Il 12 dicembre 2015 giulio regeni partecipò a una conferenza dei sindacati al Cairo e in quell'occasione viene fotografato da una donna con il velo, di circa 30 anni. giulio se ne accorge, ne rimane ... ansa