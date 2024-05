Redditometro - Tiezzi critico | Strumento fuori tempo e non idoneo per recuperare l’evasione fiscale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2023 – In attesa di capire se ilverrà reintrodotto oppure no dopo la decisione del Governo di sospendere il decreto, interviene il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo Roberto: “Dal mio punto di vista considero questodi accertamento una stortura rispetto al sistema a cui siamo abituati nel quale il cittadino dichiara i propri redditi in funzione di quelle che sono effettivamente le proprie capacità. Questi tipi di accertamento alle volte posso risultare un po' campati in aria”.entra poi nel merito della sua critica al. “La cosa più grave di questo meccanismo è che spetterebbe al contribuente l’onere di dimostrare che è il fisco ad aver sbagliato nei suoi confronti e non sempre è facile dimostrare la propria correttezza”. Il presidente dell’Ordine offre poi un suggerimento ai cittadini.