Redditometro sospeso - un film già Visco Il piano del governo per le modifiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) Strumento «arcaico», figlio di una cultura vetero marxista, che non rispetta la libertà individuale e la privacy della persona, ilè risorto dalle ceneri di un fuoco che considera il contribuente evasore a priori, fiamma che pareva spenta e superata. E che invece si è ravvivata spinta dalle richieste dell'Unione europea che chiede di abbattere il livello di evasione e dalla Corte dei conti che sollecitava il suo riordino dopo lo stop da parte dalConte nel 2019. Così tra le polemiche della maggioranza, i risolini dell'opposizione, gli scontri verbali e le dinamiche elettorali, la riedizione dello strumento che, in sintesi, compara i redditi dichiarati con il tenore di vita, contestando al cittadino eventuali incongruenze, ha creato 24 ore di autentico impazzimento nei dintorni di Palazzo Chigi. Un cortocircuito che ha creato sconcerto non solo nella politica ma anche tra i professionisti contabili che, dopo aver immaginato un'epoca in cui il fisco divenisse un amico, si sono ritrovati nell'epoca buia del Medioevo delle Entrate, la cui massima espressione è incarnata plasticamente dall'ex ministro delle Finanze Vincenzo