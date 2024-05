Redditometro - Meloni in campo Meglio sospendere il decreto

(Adnkronos) – Il colpo di scena arriva in serata, con un video sui social in cui Giorgia Meloni annuncia di aver messo in 'stand-by' il decreto ministeriale firmato da Maurizio Leo e che, di fatto, resuscita il redditometro reso dormiente dal 2018.

webmagazine24

(Adnkronos) – Il colpo di scena arriva in serata, con un video sui social in cui Giorgia Meloni annuncia di aver messo in ‘stand-by’ il decreto ministeriale firmato da Maurizio Leo e che, di fatto, resuscita il redditometro reso dormiente dal 2018.

italiasera