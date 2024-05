Redditometro - dietrofront Giorgia Meloni dopo 24 ore | Decreto sospes - parlato con viceministro L -o, no vessazione persone comu -i , Tajani | Accolta nostra richiesta

Non vogliamo un "grande fratello" capace di sconvolgere i sonni e vessare le persone con lo spauracchio del fisco. A poco più di 24 ore dal caos scatenato dal nuovo redditometro Giorgia Meloni, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo, appare in video sui social e annuncia che il decreto ministeriale sarà "sospeso", in attesa di "ulteriori approfondimenti".

firenzepost