Redditometro caos e piano flop in Ue Meloni-italiani - luna di miele finita

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giorgiaa metà del guado. In mezzo tra la destra-destra degli spagno di Vox, come si è visto domenica scorsa con il suo video collegamento alla kermesse di Madrid dove l'hanno chiamata Georgia, e il dialogo con il Partito Popolare Europeo non tanto della sbiadita Ursula von der Leyen quanto di Manfred Weber, vero leader del Ppe che detta la linea e che sarà... Segui su affar.it .

Dl Superbonus, la Camera approva: la stretta sugli sgravi è legge. Al Senato maggioranza in difficoltà sul Premierato - Dl Superbonus, la Camera approva: la stretta sugli sgravi è legge. Al Senato maggioranza in difficoltà sul Premierato - La Camera approva in via definitiva il dl Superbonus. La stretta voluta dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è diventata legge. tag24

Marine Le Pen: “Tajani sbaglia, non vogliamo uscire da Nato”/ Salvini a Fi: “Lega per unità Centrodestra Ue” - Marine Le Pen: “Tajani sbaglia, non vogliamo uscire da Nato”/ Salvini a Fi: “Lega per unità Centrodestra Ue” - Tajani attacca Le Pen: “vuole distruggere l'Ue e uscire dalla Nato”. Marine replica: “sbaglia, vogliamo salvare l'Ue”. Salvini tenta di ricucire ... ilsussidiario

Redditometro, Misiani (Pd): "Figuraccia, centrodestra in stato confusionale" - redditometro, Misiani (Pd): "Figuraccia, centrodestra in stato confusionale" - Il senatore Pd Antonio Misiani commenta il dietrofront del Governo sul redditometro: "Caso di autolesionismo più unico che raro". L'intervista ... affaritaliani