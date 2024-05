Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sabato 25 maggio 2024 ore 18 | 30 | formazioni - quot - pronostici I Matagigantes festeggiano la salvezza

Caos alla penultima di campionato, club denuncia: “Partita truccata” - Caos alla penultima di campionato, club denuncia: “Partita truccata” - Finale di campionato infuocato anche in Liga dove il focus è puntato soprattutto sulla corsa salvezza. Battaglia anche fuori dal campo ... calciomercato

Liga: Sørloth riacciuffa il Real Madrid, che tonfo per l'Atletico - Liga: Sørloth riacciuffa il Real Madrid, che tonfo per l'Atletico - Le merengues giocano a testa sgombra e mettono in mostra Arda Güler (doppietta), ma si fanno rimontare: da 4-1 a 4-4 col poker del norvegese. Vittorie ... sportmediaset.mediaset

Liga, pronostici trentasettesima giornata: partite domenica ore 19:00 - Liga, pronostici trentasettesima giornata: partite domenica ore 19:00 - Liga, il match più interessante è quello tra Betis e Real Sociedad. Situazione movimentata anche in zona salvezza: pronostici. ilveggente