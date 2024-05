Rapina Fallita a Città della Musica | Due Senegalesi Arrestati dai Carabinieri di Pescara

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 23 maggio 2024)- Flagranza di Reato: Tratti in Arresto Due CittadiniSorpresi a Rubare Cavi in Rame. Durante la tarda serata di ieri, iSezione Radiomobile del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia dihanno arrestato due cittadini, un 42enne e un 22enne, sorpresi a tentare il furto di cavi in rame presso il complesso noto come "" in via Raiale. Durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i militari hanno bloccato uno dei malviventi mentre tentava di scavalcare la recinzione del complesso. Successivamente, all'interno del locale caldaie, è stato scoperto un individuo intento a tagliare e sguainare cavi in rame per una lunghezza complessiva di oltre 70 metri. Fortunatamente, l'intervento tempestivo deiha impedito il successo del tentativo di furto. I due uomini sono stati tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezzaStazionediPrincipale, in attesa..