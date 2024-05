Ranieri | Per sempre GRATO a Cagliari La CHIUSURA di un cerchio Sulla partita di stasera

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha parlato nel postdi-Fiorentina, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, allenatore rossoblu, ha parlato a Dazn nel postdi–Fiorentina, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Le sue parole: SALUTI – «Chiamatemi come volete, Claudio è meglio di tutti. Non .

CAGLIARI, GIULINI SALUTA RANIERI: "GARBO, LEALTA' E DETERMINAZIONE" - CAGLIARI, GIULINI SALUTA ranieri: "GARBO, LEALTA' E DETERMINAZIONE" - ranieri in lacrime: il tributo di Cagliari e Fiorentina all’Unipol Domus per l’ex allenatore della Juve prima della partita ranieri non è riuscito a trattenere le… Leggi ... informazione

RANIERI, Ai tifosi: "State vicini a questi ragazzi" - ranieri, Ai tifosi: "State vicini a questi ragazzi" - Al fischio finale di Cagliari-Fiorentina al tecnico Claudio ranieri è stato riservato un "pasillo de onor" per celebrare la sua ultima partita da allenatore e gli è ... firenzeviola

Cagliari-Fiorentina 2-3, si chiude con una sconfitta rocambolesca l'ultima in rossoblù di Ranieri - Cagliari-Fiorentina 2-3, si chiude con una sconfitta rocambolesca l'ultima in rossoblù di ranieri - All'ultimo giorno da allenatore del Cagliari, mister ranieri schiera in porta Scuffet, Zappa e Augello sulle fasce, Mina e Obert centrali, Deiola con Prati e Nandez a centrocampo, Viola dietro le punt ... sardegnalive