Raffaella all’Argentario Trasmissione sabato in tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un documentario suCarrà con alcune immagini dell’Argentario. "La nostra" andrà in onda su Rai Uno25 alle 21,30. Il documentario, scritto e diretto da Emanuela Imparato con la collaborazione artistica e consulenza musicale di Rosanna Sferrazza, è prodotto da Rai Doc e Giannandrea Pecorelli per Aurora Film, con la collaborazione di Rai Teche. Nel documentario c’è anche un po’ di Argentario, con i luoghi e le persone care aCarrà, in particolare Cala Piccola con la sua casa e il suo mare. Le riprese sono state effettuate nei mesi scorsi a Porto Santo Stefano e al cimitero nella cappella dove è installata una lapide in memoria dell’artista. E poi c’è "la" raccontata nei ricordi dei suoi amici e del sindaco Arturo Cerulli. "Raffella Carrà ha vissuto il paese in maniera integrale – racconta il primo cittadino –. Da noi stava tranquilla e si sentiva in famiglia.

