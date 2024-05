Quanto ha guadagnato Ilary Blasi con il docufilm Unica | cifra da capogiro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Netflix per assicurarsi le confessioni della conduttriceavrebbe sborsato ben 2.249.436,8 di euro per. Grazie al Ministero della Cultura, è possibile sapereè costato il documentariodi. Cosa c’entra il Ministero della Cultura con un prodotto di Netflix girato dentro una stanza e che parla di corna e un caffè preso con un uomo misterioso? Ecco cosa ha scritto il sito di DavideMaggio.it in merito a questo: Unanotevole per un documentario di 1 ora e 20 minuti, per di più girato in Italia senza particolari “effetti speciali”. Il costo è riportato sul sito del Ministero della Cultura. Perchè sì, proprio come accaduto con The Ferragnez, sempre di Banijay, anche in questo caso sono stati chiesti dei contributi ministeriali. Nel documentario,parlava della fine del matrimonio con Francesco Totti raccontando del suo caffè con un uomo misterioso che si è scoperto essere Cristiano Iovino (lo stesso che avrebbe litigato con Fedez).