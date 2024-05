Quando i carboidrati sono troppi e compromettono dieta e salute? Lo abbiamo chiesto al nutrizionista

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ispesso messi al bando nelle diete fai da te. Ma eliminarli completamente dalla propria alimentazione è un errore. Più utile è invece sapere dove si nascondono. Perché inonsolo in pane, pasta e pizza, ma in tantissimi alimenti. Scopriamo dove e quanti assumerne ogni giorno coi consigli dele cibi gustosi: i magnifici sette con cui trasgredire senza ingrassare X Leggi anche ›: come mangiarli senza ingrassare, 10 consigli degli esperti Un macronutriente fondamentale «Ifanno parte dei 3 macronutrienti fondamentali, insieme a proteine e grassi.