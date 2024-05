Proteste popolari e critiche all’ECOWAS per la riforma costituzionale in Togo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Inil potere è in mano alla dinastia Gnassingbé dal 1967. Con unaapprovata dopo la vittoria alle elezioni di aprile, il presidente Faure Gnassingbé consolida la presa, nonostante ledella società civile e con l’ECOWAS che ha lasciato fare senza contestare. La nuova Costituzione Il presidente delFaure Gnassingbé ha firmato il progetto diapprovato dal Parlamento già a marzo, trasformandolo così in legge. Una delle modifiche è l’eliminazione delle elezioni presidenziali, con il passaggio al Parlamento del potere di eleggere il presidente. Quest’ultimo avrà mandato sarà di 6 anni che non potrà essere rinnovato. La novità sarà implementata solamente al prossimo giro, in modo che Gnassingbé possa venire rieletto dopo la scadenza del termine nel 2025. Un altro cambiamento sostanziale è l’introduzione di una figura analoga a quella di un primo ministro espressione del partito di governo.

Riprendono questa mattina i lavori della commissione Affari costituzionali della Camera sul disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata. Entro oggi alle 18, secondo il calendario dei lavori, verrà conferito il mandato al relatore per l’aula. lanotiziagiornale

Emmanuel Macron ha dichiarato lo stato di emergenza in Nuova Caledonia. Negli ultimi tre giorni ci sono stati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che hanno portato alla morte di 5 persone, 3 civili kanak e due gendarmi, come riporta Fance24, ai quali si aggiungo centinaia di feriti, tra i quali 64 agenti. ilfattoquotidiano

Bagarre su premierato in Senato, Pd, 5 Stelle e Avs sventolano la Costituzione - Bagarre su premierato in Senato, Pd, 5 Stelle e Avs sventolano la Costituzione - (Agenzia Vista) E' in corso la discussione sugli emendamenti presentati in Senato sulla riforma costituzionale del premierato. In segno di protesta ... stream24.ilsole24ore

Proteste Nuova Caledonia: atteso Emmanuel Macron per calmare la situazione nell'arcipelago - proteste Nuova Caledonia: atteso Emmanuel Macron per calmare la situazione nell'arcipelago - E quando saranno esattamente dieci i giorni di protesta nell'arcipelago del Pacifico scosso dalle manifestazioni violente degli indipendentisti contro una riforma costituzionale francese. La norma ... it.euronews

Premierato, bagarre al Senato: le opposizioni sventolano Costituzione in Aula. Il ‘mini-canguro’ di La Russa sulla norma sui senatori a vita - Premierato, bagarre al Senato: le opposizioni sventolano Costituzione in Aula. Il ‘mini-canguro’ di La Russa sulla norma sui senatori a vita - Protestano i parlamentari Pd, M5S, Avs durante l'esame del ddl. Alcuni esponenti della maggioranza hanno risposto mostrando a loro volta la Carta. Il ... repubblica