Prossimi ospiti Graziano Cetara - Carlo Barbieri e Agnese Pini

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prosegue a Riomaggiore la rassegna “Castello di parole - Conoscenza, coscienza sociale, memoria, per affrontare le sfide del futuro” con iappuntamenti fissati per il 26 maggio e il 28 giugno sempre alle ore 18.30 al castello. Questa domenica, giornalista, presenta il suo libro “Milena Sutter, verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa” (ed. Minerva) in cui ripercorre la vicenda dell’omicidio della giovane Milena Sutter, che si concluse con l’arresto e la condanna di Lorenzo Bozano. Grazie e testimonianze e documenti inediti, il libro rivede i fatti e gli elementi dell’indagine, non per svelare una nuova verità, ma per approfondire le zone d’ombra di una lunghissima vicenda che ancora oggi lascia senza risposte alcune domande. In contemporanea,presenta il suo nuovo “Al di là delle sbarre, al di qua del muro” (Golem edizioni), in cui descrive le gravi condizioni delle carceri, le molteplici carenze strutturali e organizzative e parallelamente alcune significative iniziative di riabilitazione che offrono ai detenuti la possibilità di costruire un futuro al di là della detenzione.