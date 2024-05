Pronti al peggio Campi Flegrei - choc dal vulcanologo | gela lo studio di Bianca Berlingue - l’allarme peggiore dopo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Occhi puntatati sulla situazione dei, dove negli ultimi giorni si è verificata una potente scossa di terremoto di 4.2 della scala Richter. Ieri sera c’è stata una conferenza stampa al termine del vertice a Palazzo Chigi sull’attività sismica neie il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha parlato della situazione: “Chi ha scelto di vivere nell’area deisapeva di vivere in un’area difficile che presenta rischi”. “Ci ricordiamo della vulnerabilità dell’area solo quando la terra trema e arriva la scossa e questo è un grande limite, dobbiamo dare vita a una, mi piace dire, convivenza vigile col pericolo. Sono luoghi meravigliosi ma se decidi di stare in quel luogo ci devi aiutare a promuovere una convivenza responsabile. Servono più comunicazione e maggiore consapevolezza”, ha detto il ministro commentando i fatti.