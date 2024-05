Profumo di pane nel borgo - la due giorni nella verde Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultimo week end di primavera, seguendo il “dinel” alla scoperta di Sant’Andrea di Conza, vicino al confine tra la Campania e la Basilicata. Con un prologo per la conferenza stampa di presentazione, la mattina di venerdì 14 al Circolo della Stampa di Avellino, mentre nei dueseguenti, sabato 15 e domenica 16 giugno, sarà protagonista assoluto il caratteristicomedievale affacciato sull’alta valle dell’Ofanto con la sua storia, le sue tradizioni enogastronomiche, la bellezza del paesaggio e l’accoglienza cordiale dell’intera comunità santandreana. L’evento, organizzato dalla Discover Italia con il patrocinio del comune di Sant’Andrea di Conza, nell’ambito del FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027 “Valorizzazione del turismo enogastronomico”, avrà come richiamo principale il prodotto tipico per eccellenza del paese, il, con le altre specialità salate e dolci sfornate dai forni eredi di una tradizione ultrasecolare, legata alla coltivazione del grano che nell’Altasi perdenotte dei tempi.