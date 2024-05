(Di giovedì 23 maggio 2024) Macerata, 23 maggio 2024 – Danon rispondeva al telefono e non si avevano sue notizie, così un conoscente ha allertato il 118. E quando gli operatori sanitari sono entrati in, grazie all’intervento dei vigili dl fuoco, lo hanno, seduto davanti al computer. Erada alcuniHideaki Kawano, 72 anni, di origini giapponesi ma da diversi anni a Macerata, dove aveva insegnato all’Accademia di belle arti. Appassionato di cucina, aveva lavorato anche al Pozzo, oltre che come grafico in una società privata. Il ritrovamento del corpo è stato effettuato attorno alle 20.30 di oggi in via Mozzi a Macerata. Stando ai primi accertamenti, l’uomo sarebbeper cause naturali. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco. .

Quello che non doveva succedere - Quello che non doveva succedere - Ora è finita davvero. La Ternana è in Serie C. Nonostante il piccolo vantaggio dell’andata, nonostante avesse dimostrato una settimana fa di essere in forma ha ha avuto la ... ternananews

Professore trovato morto in casa dopo giorni - Professore trovato morto in casa dopo giorni - Macerata, 23 maggio 2024 – Da giorni non rispondeva al telefono e non si avevano sue notizie, così un conoscente ha allertato il 118. E quando gli operatori sanitari sono entrati in casa, grazie ... ilrestodelcarlino

Appalti Milano-Cortina: trovato contante - Appalti Milano-Cortina: trovato contante - Nell'abitazione di Massimiliano Zuco, l'ex dirigente della Fondazione Milano-Cortina 2026, indagato nell'inchiesta milanese per corruzione e turbativa, assieme anche all'ex ad Vincenzo Novari, la Gdf ... ansa