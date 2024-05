Pride Week e corteo Di Cioccio è la madrina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarà Elena Di, l’attrice, speaker radiofonica e conduttrice tv che a 28 anni ha scoperto di essere sieropositiva, ladelin programma sabato 1° giugno. "Sono felicissima - ha detto in un video d’annuncio -. Vogliamo portare per le strade di Pavia tutta l’energia delle persone che ogni giorno combattono per vedere i loro diritti riconosciuti". "Coinvolti? Todes contro l’indifferenza" sarà il tema della manifestazione, preceduta da una settimana ricca di eventi. La, dal 25 al 31 maggio, prevede appuntamenti di socializzazione e confronto che coinvolgeranno la cittadinanza insieme a una "comunità che crea spazi sicuri e costruisce reti per non abbandonare nessuno", come si legge nel manifesto politico. L’obiettivo, continua il documento, è che "le persone intorno a noi ci vedano, perché fa paura solo chi non si conosce". Da sabato giochi da tavolo, di ruolo, aperitivi e pizzate.