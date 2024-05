Preparate l' ombrello Meteo - allerta Giuliacci | quando arriva il peggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nelle prossime ore il maltempo non mollerà le regioni italiane. Ne parla Andreanel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 23 maggio. Ilrologo spiega che l'alta pressione si manterrà lontana dall'Italia e le piogge saliranno dal sud al centro-nord della Penisola. "Nei prossimi giorni ancora protagonista l'instabilità. L'alta pressione rimarrà lontana dal nostro Paese quindi ci saranno ancora perturbazioni in transito. In partiocolare venerdì 24 numerosi acquazzoni e temporali al nord. Ma attenzione perché poi sabato 25 arriverà una perturbazione che riuscirà a portare piogge anche al centro e al sud. Quindil'anche al centro e al sud perché qualche pioggia raggiungerà anche questa parte dell'Italia. .