Premierato - verso il voto il 18 giugno La Russa medi - ma alla sinistra non va bene neanche così

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si fa strada l’ipotesi del 18per ilsulal Senato. “È un’ipotesi ancora non formalizzata, ma è un’ipotesi concreta”, ha detto il presidente, Ignazio La, dopo la capigruppo a Palazzo Madama sulla riforma costituzionale che ha deciso di contingentare i tempi, fissando in 30 ore il limite per la discussione sugli emendamenti. Il Senatoilil 18: stop alle illazioni sui fini propagandistici La decisione, oltre a offrire tempi ragionevoli per il confronto e il, sgombra anche definitivamente il campo dalle illazioni sul fatto che la maggioranza, con FdI in testa, aspirasse a un risultato propagandistico, ovvero un’approvazione buona da spendere in chiave elettorale. “Ho cercato una via che mettesse fine a un racconto che partiva dal presupposto che l’obiettivo della maggioranza fosse quello di chiudere prima delle elezioni”, ha chiarito La, sottolineando che “nessuno mi ha mai fatto pressioni, ho proposto di fissare iladdirittura la seconda settimana dopo le elezioni”.