Premierato - il centrodestra inciampa | in Senato manca il numero legal - seduta sospesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ieri le polemiche tra le opposizioni e il presidente Ignazio La Russa che ha deciso di dare un piccolo colpo all’ostruzionismo delle migliaia di emendamenti applicando già alle prime votazioni il cosiddetto “canguro“ che consente di bocciare con un voto tutte le proposte di modifica analoghe. Oggi, nell’esame della riforma costituzionale sul, i problemi sembra averli il: innon c’era ile e quindi – dopo le verifiche richieste da Stefano Patuanelli, capogruppo del M5s – la presidente di turno Anna Rossomando ha dovuto sospendere la. Una circostanza che non agevola le tempistiche di approvazione del provvedimento sul quale le opposizioni hanno giurato battaglia parlamentare. Il sogno della maggioranza disarebbe dare il primo ok in una Camera entro la data delle elezioni europee ma al momento è una prospettiva che si fa più remota.