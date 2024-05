Preghiera della sera 23 Maggio 2024 | Ascoltami o Signore

(Di giovedì 23 maggio 2024) “”. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazieper le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi minuti ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. .

La preghiera, l'imam, il jihad: l'università di Torino trasformata in moschea - La preghiera, l'imam, il jihad: l'università di Torino trasformata in moschea - Negli spazi occupati delle facoltà umanistiche dell'università di Torino è andata in scena la preghiera musulmana del venerdì con l'imam cittadino ... ilgiornale

Ricordo e preghiera per un uomo giusto e leale, don Roberto e la memoria di Giovanni Falcone - Ricordo e preghiera per un uomo giusto e leale, don Roberto e la memoria di Giovanni Falcone - Il grido del Cappellano UMG di Catanzaro si fa sentire in questa giornata che vuole essere di preghiera e di ricordo per un uomo giusto e leale che ha creduto nel suo lavoro di Magistrato come il Giud ... informazione

Torino, preghiera musulmana a Palazzo nuovo occupato. I professori: «Inneggiavano alla Jihad, intervenga il Ministero» - Torino, preghiera musulmana a Palazzo nuovo occupato. I professori: «Inneggiavano alla Jihad, intervenga il Ministero» - Rischia di diventare un caso nazionale la preghiera del venerdì organizzata nei corridoi di Palazzo Nuovo occupato la settimana scorsa. Una trentina di fedeli musulmani, studenti e studentesse in stra ... informazione