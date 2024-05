Preghiera con l’Imam all’università di Torino - arriva tirata d’orecchie dal Ministero

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nelladelle manifestazioni quotidiane e degli atenei occupati da oltre dieci giorni dall’«intifada studentesca» dei Pro Palestina, esplode il caso per la presenza delBrahim Baya a Palazzo Nuovo, una delle sedi occupate dell’Università di. Venerdì scorso, l‘Imam Brahim Baya ha tenuto un momento dinell’androne di Palazzo Nuovo, occupato dai collettivi Pro Palestina da undici giorni. All’evento hanno partecipato una trentina di manifestanti e fedeli, molti dei quali di origine straniera. Il video del sermone, intitolato “Cosa ci insegna la Palestina”, è stato pubblicato integralmente su internet e ha scatenato polemiche, con alcuni professori che hanno denunciato l’intervento come un «inno alla Jihad». La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, è intervenuta sul caso, telefonando al rettore Stefano Geuna. Quest’ultimo ha ribadito «fermamente il carattere di laicità dell’istituzione universitaria» e si è unito alla ministra nel «sentimento di piena condanna sull’accaduto».

