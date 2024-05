Prato - visita della delegazione della città di Chengdu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - Unamunicipaledi, in Cina, nel corsoistituzionale in Italia, ha realizzato un importante tappa adove questa mattina ha incontrato il presidenteProvincia, Simone Calamai, presso Palazzo Banci Buonamici, nella volontà condivisa di promuovere future collaborazioni e progetti congiunti. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di scambio e confronto, dove lacinese, guidata da Wu Ying, vicedirettoreCommissione per lo sviluppo e la riforma municipale di, ha messo in luce i principali temi che caratterizzano la loro comunità. Ladi, che conta 21 milioni di abitanti, rappresenta infatti una ricca e rigogliosa realtà, essendo uno dei più importanti centri economici, tecnologici e finanziari del Paese.è inoltre molto famosa per il suo centro di ricerca unico nel suo genere, il “Research Base of Giant Panda Breeding”, il geoparco di panda giganti che ospita il maggior numero di esemplari al mondo.