Prato conquista Milano Sarti in sala comando

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da questa stagione Maurizio, ceo del Lanificio Falieroe fino a poche settimane presidente della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana nord, entra nel comitato di presidenza diUnica, come invitato permanente, per rappresentare il distretto. Un ingresso importante che consentirà a, da sempre realtà molto attiva alla kermesse milanese, di far sentire la sua voce nelle scelte per il futuro del salone del tessile. Come sostiene la direzione della fiera "le aziende del distretto dihanno costantemente dimostrato la loro dedizione, affidabilità e professionalità ". Una manifestazione alla quale i pratesi hanno creduto, come dimostra l’adesione da record dell’ultima edizione di febbraio e come indica l’incremento di presenze per luglio. "La scelta è chiara – si legge in una nota – dare voce alle istanze degli imprenditori pratesi, oltre a decretare il costante impegno verso i valori di unicità , eccellenza e vera sostenibilità , che includa l’etica comportamentale e la solidarietà umana, per creare benessere collettivo".