Pozzuoli | fugge alla guida di un’auto rubata - ha solo 17 anni Arrestato

(Di giovedì 23 maggio 2024) dai Carabinieri per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale Quella targa è già tra gli appunti di tutte le pattuglia dell’area puteolana. La centrale operativa aveva diramato una nota di ricerca, il proprietario si era appena accorto del furto. Tutti i carabinieri riportano a penna il promemoria ma a incrociare l’auto sono quelli della sezione radiomobile di. Sfreccia davanti ai loro occhi, poco distante dcaserma. Da quel momento sono pneumatici, motore, sirene e lampeggianti a parlare. Illuminano di blu elettrico le strade della città fino in via Olivetti, scossa come tante altre dal recente terremoto. La corsa è breve, la velocità altissima. Poca la gente in strada, da 15 minuti sono passate le 4 del mattino. Nell’abitacolo sembra esserci una sola persona. Ha il viso imberbe ma deciso a non farsi beccare. Sarà proprio l’inesperienza a tradire i suoi riflessi, a 17i chilometri percorsi al volante di una macchina che non sia fatta di pixels dovrebbero essere pochi.