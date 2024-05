Pomeriggio di sangue a Agrigento - 35enne accoltella moglie e due figli piccoli e si barrica in casa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Momenti di terrore quelli vissuti in unche sembrava come tanti a Cianciana, piccolo paese della provincia di, dove unha aggredito a colpi di coltello lae i due(un maschietto e una bambina), di cui uno di appena 7 anni che ora versa in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Poi l’uomo si èto nella sua abitazione, da dove si rifiuta di uscire.: grave il piccolo di 7 anni Da quanto si apprende, la situazione del bimbo è quella più preoccupante: il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico di Palermo. La mamma, invece, è ricoverata all’ospedale di Sciacca. Mentre un’altraa si troverebbe in un nosocomio di Palermo. Sotto l’abitazione, i Carabinieri e i Vigili del fuoco che, per precauzione, hanno fatto arrivare anche un carro attrezzato con il telo da salto, nell’eventualità che l’uomo arrivi a gettarsi nel vuoto.

Agrigento, accoltella moglie e figli poi si chiude in casa - agrigento, accoltella moglie e figli poi si chiude in casa - Ad agrigento un 35enne ha accoltellato moglie e figli, forse perché non accettava la decisione della donna di separarsi ... notizie

Paura ad Agrigento, 35enne accoltella moglie e figli: grave bambino di 7 anni - Paura ad agrigento, 35enne accoltella moglie e figli: grave bambino di 7 anni - Ad agrigento un 35enne ha accoltellato moglie e figli, forse perché non accettava la decisione della donna di separarsi ... notizie

Agrigento, accoltella moglie e due figli piccoli poi si barrica in casa - agrigento, accoltella moglie e due figli piccoli poi si barrica in casa - E' accaduto nel pomeriggio a Cianciana, piccolo paese della provincia di agrigento. Il bambino si 7 anni è in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. E' stato trasportato con l'elisoccorso ... sardegnareporter