Pomeriggio di sangue a Agrigento - 35enne accoltella moglie e due figli piccoli e si barrica in casa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Momenti di terrore quelli vissuti in unche sembrava come tanti a Cianciana, piccolo paese della provincia di, dove unha aggredito a colpi di coltello lae i due(un maschietto e una bambina), di 7 e 3 anni che sono stati ricoverati in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Poi l’uomo si èto nella sua abitazione, da dove è uscito solo in serata, arrendendosi ai negoziatori dei carabinieri quando ormai stava per scattare il blitz per prenderlo.: gravi i due bimbi Il bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico di Palermo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico poiché una delle coltellate ha sfiorato il cuore. L’altraa si troverebbe in un nosocomio di Palermo intubata e con un’emorragia cerebrale. Secondo quanto trapelato, le sue condizioni sarebbero disperata.