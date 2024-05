PlayStation - Sony mostra un controller futuristico ed immaginario

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha tenuto nelle scorse ore un nuovo evento business dedicato al futuro della società, con i fan che hanno notato prontamente un, oppure una console portatile, in uno spezzone specifico dedicato al futuro di. Precisiamo che queste immagini sono accompagnate dalla seguente descrizione, ovviamente contraddistinta da toni decisamente generici: “Tra dieci anni vivremo in un mondo più stratificato, dove le realtà fisiche e virtuali si sovrappongono senza confini. Se, in qualità di azienda di intrattenimento creativo, dovesse riempire il mondo di nuovi Kando in quel futuro, che tipo di valore esperienziale dovremmo offrire per far sì che ciò accada? Per esplorare questa domanda, abbiamo condotto un esercizio di prototipazione con il concetto di ‘Creative Entertainment Vision’. Immaginando attraverso la lente della creatività e della tecnologia di, abbiamo presentato il futuro come un’estensione delle nostre vite di oggi”.