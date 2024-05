PlayStation | marketplace mobile in arrivo anche per Sony?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non solo Xbox:sembra intenzionata a prendere di petto la sferacon untutto per le IP diStando ad un’offerta di lavoro recentemente emersa online,sta lavorando al suodedicato ai dispositivi smart: il posto in palio consiste infatti in un “architetto per una piattaforma” stando alla descrizione ufficiale di. Il personale ricercato consiste in “un ingegnere software con esperienza per progettare la piattaforma tramite la quale sviluppare, pubblicare e mantenere operativi titoli free-to-play.” Nulla di nuovo sotto il sole (specie in fatto di free-to-play), dunque, se contiamo che attualmente Xbox sta pianificando di spaziare oltre le console fisse nel medesimo modo. L’unica cosa che manca in questo caso è un annuncio ufficiale, ma i crismi parrebbero già esserci tutti.is working on a new platform for free-to-playgames, according to a job listing.