Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - 23 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23Questa sera, giovedì 23, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 23, di? Scopriamo insieme leAl centroci sarà il mandato d’arresto per Netanyahu chiesto dalla ProcuraCorte Penale Internazionale, stessa richiesta avanzata per i leader di Hamas. Si parlerà anche dell’inchiesta che ha portato all’arresto del PresidenteLiguria Giovanni Toti per corruzione, con l’interrogatorio in procura che si è tenuto proprio oggi. Uno sguardo anche alla guerra in Ucraina, con un’intervista esclusiva all’imprenditore ed ex oligarca russo in esilio, Mikhail Khodorkovsky.