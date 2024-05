Pià | Se il Napoli vuole un progetto a lungo termine credo debba scegliere Italiano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pià: …se se invecevincere subito allora Conte è perfetto. Non so che percorso voglia fare il, né con che tempistica vale risalire A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Inacio Pià, doppio ex die Lecce. Queste le sue parole: Pià: “Gasperini se andrà via da Bergamo è perchè …” “Gasperini se andrà via da Bergamo è perchè vorrà degli stimoli nuovi, altrimenti non si muoverà da Bergamo. Tra Conte e, preferireicome allenatore delperchè ha ottimi calciatori alla Fiorentina, ma non quelli adatti a giocarsi una finale per cui c’è tanto diin questa Fiorentina. Se ilun, se invecevincere subito allora Conte è perfetto. Non so che percorso voglia fare il, né con che tempistica vale risalire. ”Dopo lo Scudetto vinto era difficile ripetersi, ma era impensabile vedere ildecimo” La società deve esporsi e dire che programmazione intende fare e che obiettivi intende perseguire.