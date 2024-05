Perché Papa Francesco chiude le porte a sacerdozio e diaconato femminile | “Donne servono come donne”

"Il mio show per Papa Francesco". Simone Ranieri firma lo spettacolo della giornata mondiale dei bambini - "Il mio show per papa Francesco". Simone Ranieri firma lo spettacolo della giornata mondiale dei bambini - Tutto pronto per la grande kermesse allo stadio Olimpico di Roma davanti a 70mila persone. Il massese sarà con altri big come Renato Zero, Lino Banfi, Gigi Buffon e Alex Del Piero . lanazione

Dimmi come parli. L’italiano è un tesoro - Dimmi come parli. L’italiano è un tesoro - I giovani cronisti della classe 1C della scuola media Aleotti e la loro inchiesta sul linguaggio e le espressioni tipiche ... ilrestodelcarlino

Chiara Frugoni e l’arte di far vivere la storia, nel nome di Francesco - Chiara Frugoni e l’arte di far vivere la storia, nel nome di Francesco - Paola Carmignani ha chiuso in un volume, «Raccontare le immagini. Dialoghi sui miei libri», le interviste concesse dalla medievista al Giornale di Brescia: esce il 24 maggio ... giornaledibrescia