Perché la maggioranza italiana non è realizzabile in Europa Parla Reho

(Di giovedì 23 maggio 2024) La prospettiva del Ppe sui movimenti in corso alla sua destra resta invariata. I popolari sono rimasti saldi sulla loro linea. In base ai sondaggi, dopo il voto dell’8 e 9 giugno le tre tradizionali forze europeiste – socialisti e liberali, oltre ai popolari evidentemente – complessivamente controlleranno meno seggi rispetto al passato, soprattutto a causa delle perdite previste per i liberali (il Ppe invece potrebbe addirittura guadagnare qualche seggio). Avranno quindi bisogno di altre componenti per raggiungere unasolida ed eleggere la nuova Commissione. Ed è qui che si aprirà la vera partita. I Verdi in passato sono stati inaffidabili e comunque perderanno molti seggi, mentre i conservatori di Ecr cresceranno e potrebbero offrire maggiore affidabilità. A dirlo nella sua intervista a Formiche.net è Federico Ottavio, coordinatore della ricerca del Wilfried Martens Centre for European Studies di Bruxelles.